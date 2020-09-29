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إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

Time منذ 27 دقيقة
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إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2020م.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017م وحتى شهر سبتمبر 2020، تجاوزت 23.4 مليار ريال.

وبيّن أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم في حسابات المواطنين من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية شهرياً يأتي للتأكيد على التزامه التام بتحمل أعباء تملك المسكن الأول بالاستفادة من "القرض المدعُوم" للحصول على المسكن المناسب الذي يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال إجراءات تمويلية سهلة وميسرة.

وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج "القرض المدعُوم" منذ يونيو 2017م وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري 2020، ما أسهم في استقرار حياة الأسر، وتحقيق تنمية عمرانية في مدن ومناطق المملكة كافة.

يُذكر أن الصندوق يقدم خدمات "القرض المدعُوم" ضمن 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية هنا، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين حول الحلول التمويلية على مدار الساعة، كما تستقبل فروع الصندوق المراجعين بعد حصولهم على مواعيد مجدولة من خلال بوابة الصندوق الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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