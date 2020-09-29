"الخطوط السعودية للتموين" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة الخطوط السعودية للتموين باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، للعمل بمقر الشركة بمحافظة جدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مساعد إداري تنفيذي .
2- الشروط :
- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، والموارد البشرية ، وإدارة عامة " ، أو ما يعادلها .
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- إجادة الحاسب الآلي خاصةً مايكروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه يبدأ اليوم الثلاثاء 12/ 2 / 1442 هـ الموافق 29 / 9 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا