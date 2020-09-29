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أول محطة كهرباء في الخبر تعود لخمسينيات القرن الماضي

Time منذ ساعة
Views 778
Comment 1
أول محطة كهرباء في الخبر تعود لخمسينيات القرن الماضي
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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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