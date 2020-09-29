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إلزام الوزارات بحصر الدعاوى لصالحها أو ضدها والإلتزام بتطبيق اللوائح

Time منذ 59 دقيقة
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إلزام الوزارات بحصر الدعاوى لصالحها أو ضدها والإلتزام بتطبيق اللوائح

الرياض (صدى):
صدر تعميم للجهات الحكومية بضرورة الإلتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها والتقيد بالأحكام القضائية.

وشدد التعميم على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بياناً بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع تلك الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.

وأوضح التعميم على الإدارات المختصة في الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، والتي تضمنت الآتي: جمع الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الجهات، وتصنيفها بحسب الموضوعات والأنظمة ذات الصلة بها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام النهائية، وعقد ورش عمل للإدارات المعنية المعنية بتقديم الخدمات ويقدم فيها ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تتضمن بيان الممارسات الإدارية غير السليمة.

وتابع التعميم الإجراءات المطلوب تنفيذها بوضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة، ووضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم الخدمات تتضمن بياناً بعدد الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها، والاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي ألغاها القضاء، ومعالجتها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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