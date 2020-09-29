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«ترامب وبايدن» في مناظرة تاريخية على الهواء اليوم

Time منذ 55 دقيقة
Views 1487
«ترامب وبايدن» في مناظرة تاريخية على الهواء اليوم

واشنطن (صدى):
تحتل المناظرة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي " ترامب " ومنافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة " بايدن " اهتمام الجماهير الأمريكية وربما العالمية اليوم الثلاثاء .

ويظهر الثنائي مساء اليوم بتوقت الولايات المتحدة فجر الأربعاء بتوقيت المنطقة العربية ويديرها المذيع اللامع في " فوكس يوز " " كريس والاس " لمدة 90 دقيقة مع مشرفين على المناظرة من لجنة غير حزبية وستُعقد في جامعة كيس وسترن ريسرف بولاية أوهايو التي تعد ساحة المعارك الإنتخابية .

وتعتبر تلك المناظرة ذات أهمية كبيرة حيث ستحسم آراء الكثير من الناخبين بعد اختفاء " جو بايدن " عن الساحة بسبب كورونا مع جدل صعوبة توليه بسبب بلوغه 78 عام ، بالإضافة إلى تصاعد المعارضة ضد " ترامب " ونشر تحقيق صحفي حول تفادي " ترامب " دفع الضرائب الفيدرالية .

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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