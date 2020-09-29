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أسباب سرعة نفاد شحن البطارية بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد

Time منذ ساعة
Views 1749
أسباب سرعة نفاد شحن البطارية بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد

وكالات (صدى):
أعرب عدد كبير من مستخدمي آيفون عن شكواهم بعد طرح آبل الإصدار الجديد من نظام iOS، وذلك فيما يتعلق بسرعة استنزاف البطارية، ومشاكل في الأداء؛ حيث أن ذلك بسبب قيام هاتف آيفون بتنفيذ الكثير من المهام في الخلفية لبعض الوقت بعد تثبيت نظام تشغيل جديد.

ويأتي ذلك مثل: إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والملفات المخزنة في الجهاز، وهي عملية قد تستمر لعدة ساعات أو عدة أيام بحسب طراز الهاتف الذي تستخدمه؛ فضلًا عن تحديث التطبيقات والألعاب التي قد لا تكون متوافقة مع نظام iOS 14 بعد تثبيته.

وتؤدي الميزات والإضافات الجديدة في النظام، إلى استنزاف البطارية بسرعة، خاصةً إذا كان الهاتف قديمًا، فيما يمكن التغلب على هذه المشاكل: انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون، اضغط على خيار (البطارية) Battery، اضغط على خيار (صحة البطارية) Battery Health.

وبعد ذلك، تحقق من الرسالة الموجودة أسفل قسم (أقصى قدرة للأداء وقت الذروة) Peak Performance Capability، إذا كانت تقول: "تدعم بطاريتك حاليًا الأداء الطبيعي وقت الذروة" ، فهذا يعني أن البطارية في حالة جيدة جدًا.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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