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بالتفاصيل.. قصة تأسيس «طامي» أول إذاعة شعبية بالرياض

Time منذ ساعة
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بالتفاصيل.. قصة تأسيس «طامي» أول إذاعة شعبية بالرياض

الرياض (صدى):
أسست أول إذاعة شعبية بالرياض قبل 60 عاما، وهي إذعة "طامي"، والتي أسسها عبدالله العويد الملقب بـ"طامي" حيث كان وقتها معد ومخرج ومذيع في آن واحد.

وقالت تقارير بأنه مقر الإذاعة كان في عمارة سكنية في شارع الوزير بالرياض ، وقام “طامي” بتأسيسها عام 1381هـ بعدما تعلم الاتصالات اللاسلكية عندما رحل إلى بلاد الشام، حيث استغرق تأسيسها نحو أسبوع.

وتابع التقرير بأن في أسبوع التأسيس تم تركيب المعدات اللازمة، وتمت مراسم الافتتاح بإذاعة تلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة من “طامي” قدم من خلالها التحية للشعب، وأعلنت الإذاعة مفقودات المواطنين، وأسماء الراسبين في المدارس، بجانب موضوعات اهتم بها المواطنون حينها، كما كانت الإذاعة أول من قامت بنقل مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة، وعملت لمدة 3 سنوات إلا أنها توقفت عقب افتتاح إذاعة الرياض رسمياً.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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