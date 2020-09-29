الأعداد السابقة للصحيفة

شركة «نادك»‏ توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1703
شركة «نادك»‏ توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تصدير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات)، مسؤول تطوير الأنظمة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة في نادك، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

أخر الأخبار

«أسواق العثيم» تعلق على المنتجات الفاسدة في فرع حائل
«أسواق العثيم» تعلق على المنتجات الفاسدة في فرع حائل
Time منذ 9 دقائق Views 1349
إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض وهروب العاملين فيه
إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض وهروب العاملين فيه
Time منذ 15 دقيقة Views 1507
معلمة تسمم 25 تلميذ بمدرسة ابتدائية
معلمة تسمم 25 تلميذ بمدرسة ابتدائية
Time منذ 20 دقيقة Views 170
الحمود بعد لقائه بالسدحان: الخلافات لن تنسينا العيش والملح
الحمود بعد لقائه بالسدحان: الخلافات لن تنسينا العيش والملح
Time منذ 25 دقيقة Views 1260
سامي الجعوني لـ«متابعيه»: أطلب منكم الدعاء
سامي الجعوني لـ«متابعيه»: أطلب منكم الدعاء
Time منذ 29 دقيقة Views 291
نصائح سحرية لإزالة الشعر الزائد بدون ألم
نصائح سحرية لإزالة الشعر الزائد بدون ألم
Time منذ 34 دقيقة Views 1249
شركة بنده توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة بنده توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ 39 دقيقة Views 1427
تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت تصل المملكة
تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت تصل المملكة
Time منذ 45 دقيقة Views 1310
«ترامب وبايدن» في مناظرة تاريخية على الهواء اليوم
«ترامب وبايدن» في مناظرة تاريخية على الهواء اليوم
Time منذ 54 دقيقة Views 1486
تفاصيل مروعة لقيام أم بذبح طفولتها الصغيرة أمام أختها الكبرى
تفاصيل مروعة لقيام أم بذبح طفولتها الصغيرة أمام أختها الكبرى
Time منذ 59 دقيقة Views 489