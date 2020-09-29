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إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض وهروب العاملين فيه

Time منذ 15 دقيقة
Views 1507
إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض وهروب العاملين فيه

سعيد العجل (صدى):
أغلقت صحة الرياض مؤخراً ، مجمع عيادات أسنان يتبع لاحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظياً ، على اثر رصد عدد من المخالفات ، والتعدي على احد اعضاء لجنة الالتزام ، وهروب ممارسيها الصحيين .

وأوضحت صحة الرياض ، أنه خلال الجولات المستمرة ، لفرق الالتزام على احدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الاسنان ، تم رصد عدد من المخالفات ، تمثلت في تشغيل اطباء وتمريض، لايحملون تراخيص مزاولة مهنة ، وتظاهروا بأنهم مرضى للتملص، والهروب من فريق الالتزام ، وكذلك التعدي على احد أعضاء فريق الالتزام .

وكذلك عدم وجود طبيب استشاري ، أو نائب أول ، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص ، رفض المدير الاداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وأدعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت "صحة الرياض"أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من ادارة الالتزام ب"صحة الرياض" ، لافتة إلى أن الاغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو اجراء اولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وان اللجنة ستستمر في نظر القضية لاصدار القرار النهائي.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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