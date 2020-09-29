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شاهد.. «الغذاء والدواء»: الفرد بالمملكة يهدر 184 كيلو جرام من الطعام سنويا

Time منذ ساعة
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شاهد.. «الغذاء والدواء»: الفرد بالمملكة يهدر 184 كيلو جرام من الطعام سنويا

الرياض (صدى):
كشف تقرير من هيئة الغذاء والدواء، بأن حصة كبيرة من طعام الإنسان اليومي تُهدر سنويًا، حيث بلغت نسبة الإهدار العالمي ثلث ما ينتجه الإنسان، فبلغت نسبة إهدار الفاكهة والخضروات بلغ 45% سنويا، والحبوب 30% واللحوم 20% ومنتجات الألبان 20% وفي المملكة يهدر الفرد ما يقارب من 184 كيلو جرام سنويا.

ونصحت الهيئة من خلال فيديو توضيحي، الطريقة الأفضل لتقليل المهدر من الطعام من خلال 8 خطوات ، أولها كتابة قائمة تسوق محددة للمشتروات المطلوبة، دون زيادة عليها، والإبتعاد عن عروض التخفيضات التي تجعل الفرد يشتري ما لا يحتاجه ،و تجنب الشراء الجاير.

وتابعت الهيئة نصائحها بأن يتحقق الفرد من تاريخ الإنتهاء والصلاحية ويستخدم الأقدم فالأحدث ، والاحتفاظ بالأطعمة في علب محكمة الغلق، وتستخدم كوجبات خفيفة خلال اليوم، يفضل تقطيع الخضاروتخزينها باكياس والاحتفاظ بها في في حالة تجميد لـ 6 أشهر،و تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت من النضج، وآخر النصائح ما يتعلق بالخبز حيث يتم تجميده لمدة لا تتجاوز 3 شهور ثم تحميصه وإضافته للشربة والسلطات.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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