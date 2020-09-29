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استقرار أسعار الذهب.. والأسواق تترقب مناظرة ترامب وبايدن

Time منذ ساعتين
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استقرار أسعار الذهب.. والأسواق تترقب مناظرة ترامب وبايدن

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية تجري الليلة وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1%، وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر آب/أغسطس.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأوقية. ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين هو 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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