استقرار أسعار الذهب.. والأسواق تترقب مناظرة ترامب وبايدن

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية تجري الليلة وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1%، وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر آب/أغسطس.
وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأوقية. ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين هو 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.