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بالصور.. «المسند»‏: معاودة تشكل السحب فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

Time منذ ساعتين
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بالصور.. «المسند»‏: معاودة تشكل السحب فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أنه قد تعاود السحب فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى، فيما كشف عن قائمة على مستوى العالم، بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي ينبع كأشد مدينة حراً ليوم أمس، بينما عرفات خامس محطة في العالم، لافتًا إلى أنه قد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة، علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة.

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أحدث التعليقات

فيصل سعيد
ابغا وحده ماهلا لي جواز انا عمي 28
ابو محمد 😎 ✍️
مقلعة الفاسده واقلعت ..
كلام مليان
الله يهدك يا ام زكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمون ولاشك ..
كلام مليان
25 لاعب الى الان فلوس نيوكاسل تتحول للقرنبع :

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