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إقبال شديد على الاختبارات السريعة للفيروس حول العالم

Time منذ 50 دقيقة
Views 1236
إقبال شديد على الاختبارات السريعة للفيروس حول العالم

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توزيع 150 ميلونا من الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID19 في أنحاء الولايات المتحدة، فيما وعدت منظمة الصحة العالمية بتوفير 120 مليونا للدول الفقيرة.

ودشن العديد من خبراء الصحة، حملات منذ أشهر لاستخدام ما يسمى باختبارات الأجسام المضادة، وهي طريقة غير مكلفة ونتائجها سريعة يمكن الحصول عليها في ما بين 15 و30 دقيقة.

وأكد الخبراء، أنه فيما يتعلق بالصحة العامة، فهو أكثر فاعلية لأنه يتيح إجراء أعداد مضاعفة من الاختبارات وبالتالي يمكّن في المحصلة من اكتشاف أعداد أكبر بكثير من الإصابات، كما يوفر الفحص السريع وقتا ثمينا للغاية مقارنة بالفحص المخبري التقليدي، إذ إن قدرة المصاب على نقل العدوى لسواه غالبا ما تكون في أوجها في بداية فترة الإصابة.

ومن جانبه، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لدينا اتفاق ولدينا بداية تمويل، والآن نحتاج إلى المبلغ الكامل حتى نتمكن من شراء هذه الاختبارات"؛ حيث ستحتاج المنظمة إلى 600 مليون دولار للإيفاء بوعدها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو فلان
تمر علي حالات اتعلم منها مثل خطر وضع بطاريات الجوال او حتى الجوال نفسه او المواد القابله للاشتعال مثل المعقمات والبخاخات والدافور وغيرها بالسيارة وانها تسبب حرائق ومثلها حالات تهكير حسابات بالنصب وخلافه وتمر شهور بل سنتين على المعلومة واكتشف ان فيه ناس لم تصل لهم هذه الحوادث او وصلت لهم وقتها ولا تعلموا منها. لو قلت هذه الحوادث خلال شهور اقول لسى بعض الناس ما دروا عنها لكن حوادث انفجار البطاريات والدافور وحتى العطور داخل السيارة بسبب الحر من سنوات معقوله فيه ناس للحين ما وصلتهم او وصلتهم وتتناسوها!
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومغروور ..
300us
الطحلب يعني وصل النهائي. الفقراوية بيطلع من الإيراني الطحلبي والفقراوي هم مخلفات اوراوا

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