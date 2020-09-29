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تراجع أسعار النفط بنسبة 0.6%

Time منذ 59 دقيقة
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تراجع أسعار النفط بنسبة 0.6%

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.6 في المائة لتتداول عند 42.6 دولار للبرميل.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.6 في المائة ليتداول عند 40.4 دولار للبرميل.

و15 يوليو الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة "أوبك+"، التي ستبدأ مطلع آب ( أغسطس)، ستبلغ 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الشهور الماضية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ...
ابو فلان
تمر علي حالات اتعلم منها مثل خطر وضع بطاريات الجوال او حتى الجوال نفسه او المواد القابله للاشتعال مثل المعقمات والبخاخات والدافور وغيرها بالسيارة وانها تسبب حرائق ومثلها حالات تهكير حسابات بالنصب وخلافه وتمر شهور بل سنتين على المعلومة واكتشف ان فيه ناس لم تصل لهم هذه الحوادث او وصلت لهم وقتها ولا تعلموا منها. لو قلت هذه الحوادث خلال شهور اقول لسى بعض الناس ما دروا عنها لكن حوادث انفجار البطاريات والدافور وحتى العطور داخل السيارة بسبب الحر من سنوات معقوله فيه ناس للحين ما وصلتهم او وصلتهم وتتناسوها!
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ومغروور ..
300us
الطحلب يعني وصل النهائي. الفقراوية بيطلع من الإيراني الطحلبي والفقراوي هم مخلفات اوراوا

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