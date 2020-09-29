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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات ) جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. يا هملاااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبووه ...
عصام الحربي
الله يكثر من امثالك ويجزاك خير وانت فخر نفتخر به في السعوديه وفي غير السعوديه
عصام الحربي
الله يكثر من امثالك ويجزاك خير وانت فخر نفتخر به في السعوديه وفي غير السعوديه
غييييوووورررر
اللهم افحظ علينا ديننا وامننا واماننا وولاة امرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم احفظ مجتمعنا من التفكك والفساد والمجون و الاختلاط والانحلال اللهم من اراد نشر ذلك في مجتمعنا شل اطرافه وكف شره عنا

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