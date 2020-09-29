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عسيري بعد تصريحه بأن طلب رقم فتاة أمر لا يستدعي التشهير: " كلنا غيورون "

Time منذ 15 دقيقة
Views 1475
عسيري بعد تصريحه بأن طلب رقم فتاة أمر لا يستدعي التشهير: " كلنا غيورون "

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى اللواء علي عسيري، بعد تصريحاته الأخيرة حول نظام التحرش في لقائه مع قناة الإخبارية، وعقوبة التشهير، على حرصه وغيرته على مجتمعه.

وقال عسيري: " كلنا غيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر غير الأخلاقية بلا شك، ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع " ،بحسب الوطن.

وأوضح عضو الشورى، أنه رأى أن طلب رقم أو سناب الفتاة ليس جريمة كبرى وينفذ فيه غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما معا حسب تقدير القاضي.

وأضاف: " الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير ".

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أحدث التعليقات

GsT👻
كلهم وسخين🤮
GsT👻
اخته 💔😅🤯
GsT👻
ابحثي عن الشاب الشريف إلي يبحث عن العفة والطريق السليم وهو الذي يأتي بما احل الله فقط.
GsT👻
تستاهلي ماجاك وشوله تثقين فيه شباب هلوقت لايثق بهم فهم خطرين جداً لايغرك شكله أو ماله أو مامعه بالحقيقة لطالما نصحت ونبهت من قديم الزمآن أن تكون الفتاة حذرة من الشاب فأنا اعرف أن هنالك الكثيير والكثييير من البنات إلي باعوا شرفهم وخرجوا مع شباب وكل همهن الأموال وملذات الحياة وفي الأخير عندما يقع الفأس برأس تقعد تتبكى وتصايح 🤷‍♂️💔 لاينفع الندم عندما يقع الفأس برأس.
ابو عمار
قلة العقل مصيبه

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