الأعداد السابقة للصحيفة

بسام عطية بعد الإطاحة بإرهابيين تدربوا بإيران: " كل نجاح سعودي فشل إيراني جديد "

Time منذ ساعة
Views 1694
بسام عطية بعد الإطاحة بإرهابيين تدربوا بإيران: " كل نجاح سعودي فشل إيراني جديد "

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، أن كل نجاح سعودي هو فشل إيراني جديد لمشروعها في المنطقة، وذلك تعقيبًا على الإطاحة بخلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

وقال عطية: " إيران تستهدف السعودية طيلة 4 عقود، وإسقاط الخلية الإرهابية إنجاز أمني وإفشال لمشروع طهران في المنطقة " .

وكانت رئاسة أمن الدولة، قد أعلنت أمس الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

اقرأ أيضًا:

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية في إيران

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا هذيان كاذب لانه لو كان فيه غزو لسبق موضوع المقاطعه
أبو كنان
سلمت أياديكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالحرامي ..
أبو كنان
معقول الركاب ما استطاعوا حمايتها من الوغد الحقير ؟!

أخر الأخبار

فتاة تروي تفاصيل استدراج شاب لها واستغلالها جنسيًا
فتاة تروي تفاصيل استدراج شاب لها واستغلالها جنسيًا
Time منذ 9 دقائق Views 118
معلم يقتل شقيقته لرفضها إعداد الطعام له
معلم يقتل شقيقته لرفضها إعداد الطعام له
Time منذ 30 دقيقة Views 299
انتشار مرض يسبب تآكلا في الدماغ وينتقل عبر المياه بأمريكا
انتشار مرض يسبب تآكلا في الدماغ وينتقل عبر المياه بأمريكا
Time منذ 35 دقيقة Views 1498
أخر المستجدات بخصوص تورط الخطوط الكويتية برشاوى " إيرباص"
أخر المستجدات بخصوص تورط الخطوط الكويتية برشاوى " إيرباص"
Time منذ 58 دقيقة Views 1636
بسام عطية بعد الإطاحة بإرهابيين تدربوا بإيران: " كل نجاح سعودي فشل إيراني جديد "
بسام عطية بعد الإطاحة بإرهابيين تدربوا بإيران: " كل نجاح سعودي فشل إيراني جديد "
Time منذ ساعة Views 1694
" نورة القحطاني " أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية
" نورة القحطاني " أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية
Time منذ ساعة Views 1722
عام على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم
عام على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم
Time منذ ساعتين Views 1863
محمد الصدعان: لا نستطيع أن نوفي حسين عبدالغني حقه هو مثال يحتذى به
محمد الصدعان: لا نستطيع أن نوفي حسين عبدالغني حقه هو مثال يحتذى به
Time منذ ساعتين Views 337
الأهلي يسعى لضم لاعب سانتوس البرازيلي مقابل 5 مليون ريال
الأهلي يسعى لضم لاعب سانتوس البرازيلي مقابل 5 مليون ريال
Time منذ ساعتين Views 1857
أزمة مرتقبة لـ " دي سوزا " مع ناديه التركي
أزمة مرتقبة لـ " دي سوزا " مع ناديه التركي
Time منذ ساعتين Views 1893