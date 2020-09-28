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نجل شاه إيران يدعو لعصيان مدني لإنقاذ السلطة من رجال الدين

Time منذ ساعة
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نجل شاه إيران يدعو لعصيان مدني لإنقاذ السلطة من رجال الدين

طهران (صدى):
طالب رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه الراحل، الإيرانيين بتنفيذ عصيان مدني، لإنقاذ إيران من سلطة رجال الدين.

وأضاف بهلوي في رسالة مصورة بعنوان " العهد الجديد ": " لنربط الإضرابات والاحتجاجات والعصيان المدني في مختلف أنحاء البلاد.. يجب تشكيل دوائر عصيان مدني في أماكن العمل لتنظيم شبكة كبيرة من الاحتجاجات داخل البلاد ".

وقال بهلوي إن واجب قوات الجيش هو الدفاع عن الشعب في وقت تبيع فيه الحكومة الإيرانية موارد البلاد وتطلق النار على المواطنين الأبرياء

وأوضح بهلوي:"  قادة الحرس الثوري عبارة عن لصوص لا يهتمون إلا بغسل الأموال، وأصابوا الدولة بالشلل عبر تدخلاتهم وتحويل الحرس الثوري الإيراني إلى منظمة مناهضة للشعب "، بحسب تعبيره.

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أحدث التعليقات

المليليح
خالد الروقي هلالي محرر الخبر هلالي الصحيفه هلالييه لا جديد صياح اهم حاجه وصلتوا الرياض
ابو محمد 😎 ✍️
نعم ( عش رجباً ترى عجباً ) .. صدقت يا اخ واضح وصريح ، لا هنت ..
ولد الديرة
احسن ما في البطولة ان الطواقي انطردوا من البطولة والغبنة اللي في قلوبهم الين يموتون
عبدالخالق المصعبي
الله يرحمهم برحمته ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة ، ويرحم والدي ووالدتي وكل أموات المسلمين والمسلمات، اللهم آمين يآرب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..

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