نجل شاه إيران يدعو لعصيان مدني لإنقاذ السلطة من رجال الدين

طهران (صدى):
طالب رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه الراحل، الإيرانيين بتنفيذ عصيان مدني، لإنقاذ إيران من سلطة رجال الدين.
وأضاف بهلوي في رسالة مصورة بعنوان " العهد الجديد ": " لنربط الإضرابات والاحتجاجات والعصيان المدني في مختلف أنحاء البلاد.. يجب تشكيل دوائر عصيان مدني في أماكن العمل لتنظيم شبكة كبيرة من الاحتجاجات داخل البلاد ".
وقال بهلوي إن واجب قوات الجيش هو الدفاع عن الشعب في وقت تبيع فيه الحكومة الإيرانية موارد البلاد وتطلق النار على المواطنين الأبرياء
وأوضح بهلوي:" قادة الحرس الثوري عبارة عن لصوص لا يهتمون إلا بغسل الأموال، وأصابوا الدولة بالشلل عبر تدخلاتهم وتحويل الحرس الثوري الإيراني إلى منظمة مناهضة للشعب "، بحسب تعبيره.