" الجمارك " توضح ضوابط استيراد الأفراد لمنتجات " التبغ " والكميّات المسموح بها 

الرياض (صدى):
أعلنت الجمارك عن الضوابط الجديدة لاستيراد الأفراد لمنتجات " التبغ " والكميّات المسموح بها.
وأوضحت الجمارك أن الضوابط تطبق على المستوردين الأفراد المسافرين أو من يستورد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي، على أن يتم ترسيم جميع ما يرد من منتجات التبغ مهما بلغت قيمتها أو كميتها، شرط ألا تتجاوز الكمية المسموح بها لكل 3 أشهر.
وأشارت الجمارك إلى الكميات المسموح بها: 2400 من السجائر، بما يعادل 12 كرز، 125 من السيجار، 2 كيلوجرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى.
وذكرت الجمارك أنه يتم الإعفاء للواردات من منتجات التبغ في حال كانت الكمية لا تتجاوز 200 سيجارة أو 500 جرام من منتجات التبغ الأخرى بصحبة المسافر، وفي حال زادت عن كمية الاعفاء يتم ترسيم كامل الكمية الواردة دون إعفاء.
ولفت الجمارك إلى جميع منتجات التبغ ومشتقاته خاضعة للرسوم الجمركية وقدرها 100%، بالإضافة إلى ضريبة انتقائية 100% بالاضافة إلى ضريبة قيمة مضافة تبلغ 15%.
وتابعت أنه سيتم حجز ما يزيد عن الكميات المسموحة بها ومطالبة المستورد الفرد بإعادتها إلى مصدرها، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد التي تقل أعمارهم عن 18 عام أو المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق أيضا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.