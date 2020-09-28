ليفربول يقلب الطاولة على الأرسنال ويتصدر في دقائق

وكالات (صدى):
نجح نادي ليفربول في قلب الطاولة على الأرسنال وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 3/1.
وأحرز المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خطأ فادحا من جوردان هندرسون.
وأدرك المهاجم السنغالي ساديو ماني التعادل لليفربول بتسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة 28، ونجح أندرو روبرتسون في تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 34، بمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد.
وسجل الوافد الجديد دييغو غوتا ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 88 بتسديدة أرضية.