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"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1281
"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

عادل الحربي (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل؛ إثر صدور حكم قضائي يُدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائلغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

واتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

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أحدث التعليقات

المليليح
طلال ليه مايكون النصر يواصل استعداده للأهلي هههههههههه الله يوفقهم الثنين ويهديك
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم حتي يعاقبو ما جنت ايديهم
ابونايف
اكيد معطينه مبلغ جااااامد لأن الحركه هذي بمصر نص ن ي ك ه ههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا كلب ولو في رجال كان جردوه من كرامته لكن من حسن حظه الي باالقطار كلهم طلعو كلاب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😭💘موجوع قلبي😭💘 الموت ماهو بس في طلعت الروح ‏ أكبر جريمة قتل كسر الخواطر ‏ لو العزاء في غير الأموات مسموح ‏ أعظم تعازي في جريح المشاعر😔

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