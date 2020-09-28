"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

عادل الحربي (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة حائل؛ إثر صدور حكم قضائي يُدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائلغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.
واتضح بعد معاينة الثلاجات وجود منتجات غذائية ظهرت عليها علامات الذوبان لعدم التبريد وسوء التخزين، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.