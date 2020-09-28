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الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو)

Time منذ 25 دقيقة
Views 1533
الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
انتقد الكاتب المهتم بالشان الصحي محمد الأحيدب بعض الأطباء الحكوميين ممن استغلوا أزمة فيروس كورونا.

وقال الأحدب في تصريحات تلفزيونية: رأينا في جائحة كورونا صور أقبح بكثير من كل ما تحدثنا عنه سابقا من صور الاستغلال المادي عند بعض الأطباء!!

وتابع : "منها هؤلاء الذين أنشؤوا تطبيقات يجيبون فيها عن سؤال المريض بـ 200 ريال!".

وأشار إلى من قاموا بفتح عيادات خاصة، قائلا: "الدولة فرغت بعض الأطباء الحكوميين في بيوتهم أثناء الجائحة، ففتحوا عيادات بالمستشفيات الخاصة لإجراء جراحات تكميم وقص معدة ونفخ شفايف، ورفعوا كشفيتهم إلى 1200 ريال، والزيارات المنزلية 1800..".

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أحدث التعليقات

المليليح
طلال ليه مايكون النصر يواصل استعداده للأهلي هههههههههه الله يوفقهم الثنين ويهديك
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم حتي يعاقبو ما جنت ايديهم
ابونايف
اكيد معطينه مبلغ جااااامد لأن الحركه هذي بمصر نص ن ي ك ه ههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا كلب ولو في رجال كان جردوه من كرامته لكن من حسن حظه الي باالقطار كلهم طلعو كلاب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😭💘موجوع قلبي😭💘 الموت ماهو بس في طلعت الروح ‏ أكبر جريمة قتل كسر الخواطر ‏ لو العزاء في غير الأموات مسموح ‏ أعظم تعازي في جريح المشاعر😔

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