الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. طرق وصول المعتمرين إلى الحرم المكي وأماكن مواقف الحافلات

Time منذ ساعة
Views 1660
بالفيديو.. طرق وصول المعتمرين إلى الحرم المكي وأماكن مواقف الحافلات

مكة المكرمة (صدى):
أوضح مساعد الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات لشؤون النقل الأستاذ أسامة عبدالوهاب أن كل من سيصل لتأدية العمرة ستطبق عليه الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد بعد الحصول على الترخيص.

وأضاف عبدالوهاب خلال حواره عبر قناة الإخبارية أن النقابة العامة للسيارات وفرت حافلات موجودة في مناطق محددة بمكة المكرمة في محيط المسجد الحرام، لافتا:" قبل صعود الراكب للحافلة يتأكد موظف نقابة السيارات أن هذا الشخص معه ترخيص للعمرة بأنه سليم صحياً ويستطيع ركوب الحافلة في تباعد معين كي يصل للحرم من أجل تأدية النسك في راحة واطمئنان ".

وأشار عبدالوهاب:" هناك مواقف مخصصة من أجل اجتماع الأفواج محددة من قبل وزارة الحج والعمرة في محيط المسجد الحرام "، موضحا:" نقابة السيارات لديها مواقف محددة للسيارات الصغيرة والحافلات بمحيط المسجد الحرام لنقل المعتمرين إلى المراكز التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ".

وأبان عبدالوهاب أن القادم إلى مكة يصل لمواقف حجز سيارات بمنطقة كدي بجنوب مكة ثم ينتقل بالحافلة أو السيارة الصغيرة إلى منطقة التجمع في محيط المسجد الحرام لضمان سلامة المعتمرين حتى يصل لتأدية العمرة في أمان واطمئنان من خلال رقابة مباشرة.

وتعد النقابة العامة للسيارات هى إحدى الجهات الموجودة في منظومة الحج والعمرة لخدمة المعتمرين القادمين في هذا الموسم بترتيبات احترازية كما هو معروف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
طلال ليه مايكون النصر يواصل استعداده للأهلي هههههههههه الله يوفقهم الثنين ويهديك
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم حتي يعاقبو ما جنت ايديهم
ابونايف
اكيد معطينه مبلغ جااااامد لأن الحركه هذي بمصر نص ن ي ك ه ههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا كلب ولو في رجال كان جردوه من كرامته لكن من حسن حظه الي باالقطار كلهم طلعو كلاب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😭💘موجوع قلبي😭💘 الموت ماهو بس في طلعت الروح ‏ أكبر جريمة قتل كسر الخواطر ‏ لو العزاء في غير الأموات مسموح ‏ أعظم تعازي في جريح المشاعر😔

أخر الأخبار

جمال الطبيعية وسط الثلوج
جمال الطبيعية وسط الثلوج
Time منذ 7 دقائق Views 178
إلاصابة الخطيرة التي تعرض لها عبدالرحمن الرومي عام 1992م
إلاصابة الخطيرة التي تعرض لها عبدالرحمن الرومي عام 1992م
Time منذ 9 دقائق Views 206
ضاعت علومه وسط الحديقة
ضاعت علومه وسط الحديقة
Time منذ 10 دقائق Views 190
"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة
"التجارة" تشهّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة
Time منذ 11 دقيقة Views 1275
أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية في إيران
أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية في إيران
Time منذ 20 دقيقة Views 1489
الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو)
الأحيدب: بعض أطباء الحكومة خذلوا الوطن بعد أزمة كورونا (فيديو)
Time منذ 24 دقيقة Views 1527
بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تحويل 120 مليون ريال إلى الخارج
بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تحويل 120 مليون ريال إلى الخارج
Time منذ 33 دقيقة Views 1631
عروس تُطلق ليلة زواجها والحُجة " نائمة بجانب زوجها! "
عروس تُطلق ليلة زواجها والحُجة " نائمة بجانب زوجها! "
Time منذ 48 دقيقة Views 764
ليلى علوي: "امشوا حافيين"
ليلى علوي: "امشوا حافيين"
Time منذ 54 دقيقة Views 1428
بالفيديو.. طرق وصول المعتمرين إلى الحرم المكي وأماكن مواقف الحافلات
بالفيديو.. طرق وصول المعتمرين إلى الحرم المكي وأماكن مواقف الحافلات
Time منذ ساعة Views 1660