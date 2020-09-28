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بالفيديو..حكم المغالاة في الدية

Time منذ 51 دقيقة
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بالفيديو..حكم المغالاة في الدية

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم المغالاة في الدية.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : المغالاة في الدية أمر مستنكر ولا تقرر الشريعة اخد اموال الزكوات التي يسنقذ بها المساكين في الإصراف على اعتاق رقبة والزكاة حق للفقراء والمساكين.

وأضاف : تأخذ هذه الزكوات ويتم المبالغة في الدية وقال الله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ".

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أحدث التعليقات

فهد
قالها....من حر مايوجس....مسكين
ابوريان
اذا الهويش أشباه اللاعبين مين الاعبين مشكله الواحد اذا جاك ماشي 200 ويطب في مطب
احمد
يجب منع الطبيب العامل بالحكومي من العمل بالخاص والا يستقيل من الاولى لان هذه تضارب مصالح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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