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بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تحويل 120 مليون ريال إلى الخارج

Time منذ 33 دقيقة
Views 1626
بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تحويل 120 مليون ريال إلى الخارج

الرياض (صدى):
أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.

وأكد أنه ثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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أحدث التعليقات

المليليح
طلال ليه مايكون النصر يواصل استعداده للأهلي هههههههههه الله يوفقهم الثنين ويهديك
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم حتي يعاقبو ما جنت ايديهم
ابونايف
اكيد معطينه مبلغ جااااامد لأن الحركه هذي بمصر نص ن ي ك ه ههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا كلب ولو في رجال كان جردوه من كرامته لكن من حسن حظه الي باالقطار كلهم طلعو كلاب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😭💘موجوع قلبي😭💘 الموت ماهو بس في طلعت الروح ‏ أكبر جريمة قتل كسر الخواطر ‏ لو العزاء في غير الأموات مسموح ‏ أعظم تعازي في جريح المشاعر😔

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