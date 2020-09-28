الكويت تقرر إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لعمليات التصدير

خالد الظفيري (صدى):
وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، على إعادة فتح منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق لعمليات التصدير.
وقال الوزراء الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إنه كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، والإدارة العامة للجمارك؛ لتنفيذ قرار إعادة فتح المنفذ.
وأضاف أنه بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا)، قرر التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص (PCR) من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى الكويت.