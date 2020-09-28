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الكويت تقرر إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لعمليات التصدير

Time منذ ساعة
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الكويت تقرر إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لعمليات التصدير

خالد الظفيري (صدى):
وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، على إعادة فتح منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق لعمليات التصدير.

وقال الوزراء الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إنه كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، والإدارة العامة للجمارك؛ لتنفيذ قرار إعادة فتح المنفذ.

وأضاف أنه بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا)، قرر التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص (PCR) من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى الكويت.

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أحدث التعليقات

المليليح
طلال ليه مايكون النصر يواصل استعداده للأهلي هههههههههه الله يوفقهم الثنين ويهديك
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم حتي يعاقبو ما جنت ايديهم
ابونايف
اكيد معطينه مبلغ جااااامد لأن الحركه هذي بمصر نص ن ي ك ه ههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا كلب ولو في رجال كان جردوه من كرامته لكن من حسن حظه الي باالقطار كلهم طلعو كلاب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😭💘موجوع قلبي😭💘 الموت ماهو بس في طلعت الروح ‏ أكبر جريمة قتل كسر الخواطر ‏ لو العزاء في غير الأموات مسموح ‏ أعظم تعازي في جريح المشاعر😔

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