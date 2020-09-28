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"البنوك" تحذر الطلاب من 6 أمور

Time منذ 29 دقيقة
Views 1469
"البنوك" تحذر الطلاب من 6 أمور

علي القحطاني (صدى):
وجّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح للطلاب من أجل التعامل الآمن مع المنصات الرقمية.

ونبّهت الإدارة على ضرورة التعامل مع المنصات المعتمدة من وزارة التعليم فقط، والمحافظة على خصوصية كلمات المرور ووضع كلمة قوية للجهاز الشخصي واتباع كافة الطرق لحمايتها ومنع الوصول إليها.

كما حذرت من أي جهة مجهولة المصدر تطلب منك دفع أموال مقابل الحصول على خدمات تعليمية، وعدم مشاركة كلمة المرور مع الآخرين أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر.

وشددت على عدم التفاعل مع الروابط المزيفة التي تصل إلى البريط الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتزعم أنها تابعة لوزارة التعليم تجنبًا لمخاطر الاحتيار.

وحذرت من الاتصالات الوهمية التي تنتحل شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بعد من خلال الاتصال بولي الأمر وطلب معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام ومن ثم طلب رمز التحقق المُرسل على هاتف ولي الأمر.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يعينك منت لاقي شغله😂😂😂
GsT👻
الله يسعدها ويوفقها إنسانه طيبه ومحترمه وتستاهل كل الخير وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد يحسدها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
كوكو لولو 22
وش رايكم نجلس ببيوتنا للابد وشرايكم مانتنفس الا باذن وش رايكم مانجامع زوجاتنا الا باذنكم طال عمرك

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