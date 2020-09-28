"البنوك" تحذر الطلاب من 6 أمور

علي القحطاني (صدى):
وجّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عدة نصائح للطلاب من أجل التعامل الآمن مع المنصات الرقمية.
ونبّهت الإدارة على ضرورة التعامل مع المنصات المعتمدة من وزارة التعليم فقط، والمحافظة على خصوصية كلمات المرور ووضع كلمة قوية للجهاز الشخصي واتباع كافة الطرق لحمايتها ومنع الوصول إليها.
كما حذرت من أي جهة مجهولة المصدر تطلب منك دفع أموال مقابل الحصول على خدمات تعليمية، وعدم مشاركة كلمة المرور مع الآخرين أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر.
وشددت على عدم التفاعل مع الروابط المزيفة التي تصل إلى البريط الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتزعم أنها تابعة لوزارة التعليم تجنبًا لمخاطر الاحتيار.
وحذرت من الاتصالات الوهمية التي تنتحل شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بعد من خلال الاتصال بولي الأمر وطلب معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام ومن ثم طلب رمز التحقق المُرسل على هاتف ولي الأمر.