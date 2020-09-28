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بالفيديو.. المنيع: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المنيع: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي

علي القحطاني (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، مضيفا:" الله أنعم علينا بالعقل الذي يعتبر أداة للتمييز بين الحق من الباطل والحسن من القبيح والخير من الشر والظلام مع النور.

وأضاف المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية:" المجنون مرفوع عنه القدر لأنه فاقد للوعي والإدراك فلا يدرك أنه خاطئ "، مشيرا:" الله أنعم علينا بعقل لمعرفة الصحيح من الخطأ والخير من الشر والباطل من الحق فلابد من استخدامه لما يعود علي الشخص بالإستقامة ".

وأوضح المنيع صفة صلاة العشاء للمسافر خلف إمام مقيم يصلي المغرب، مضيفا:" المسافر إذا أتم بمقيم لا يجوز له قصر الصلاة الرباعية لركعتين إذا صلي منفردا أو صلى إماما أو صلى مأموما مع مسافرين ".

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أحدث التعليقات

القرشي
كل هذا كلام X كلام والكلام ماعليه لا ضريبة ولا جمرك ياسادة لكم الله يا مستفيدين الضمان وحقكم محفوظ عند القوي العزيز سبحانه وتعالى .
طقعان
خسارة كبيره للنادي فرط في كوكبة من النجوم
الداهيه
طلع الي يسوقه هو الحمار 😂😂😂
الداهيه
ما شاء الله تبارك الله... انت حكيم وداهيه.. اسأل الرحمن ان يهديك وللفردوس يسكنك...
حمد
من أراد الشهره عليه بالهجوم على زعيم نصف الأرض... الجميع يعلم بأن اغلب صحافة الاهلي وجهو اقلامهم التنقيص من الهلال مع صحافة النصر واقترنو مع بعض.. للهجوم على الزعيم... ولكن القافله تسير وال(؟؟؟؟؟) ومايهزك ريح... الان الساحه أمامكم لايوجد هلال يضايقكم... وبالنسبه للإعلامي جمال عارف وجهه ابيض ما قال الا الحقيقه... جيبو الكأس ولو على (لوررررري)

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