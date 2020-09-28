الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1524
وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة التخصصات الصحية بالرياض عن توافر وظيفة إدارية بمسمى مدقق داخلي أول " Senior Internal Auditor " للرجال أو النساء حملة البكالوريوس.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في " المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات "أو ما يعادلهم، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه،  بالإضافة إلى إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ عن طريق الرابط:هنا ويستمر حتى الخميس 1442/2/21هـ (الموافق 2020/10/8م).

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الله يعينك منت لاقي شغله😂😂😂
GsT👻
الله يسعدها ويوفقها إنسانه طيبه ومحترمه وتستاهل كل الخير وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد يحسدها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
كوكو لولو 22
وش رايكم نجلس ببيوتنا للابد وشرايكم مانتنفس الا باذن وش رايكم مانجامع زوجاتنا الا باذنكم طال عمرك

أخر الأخبار

بالفيديو.. المنيع: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي
بالفيديو.. المنيع: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي
Time منذ 46 ثانية Views 1007
شاهد.. ضرب الإخواني المصري الهارب بهجت صابر على "القفا" في بث مباشر
شاهد.. ضرب الإخواني المصري الهارب بهجت صابر على "القفا" في بث مباشر
Time منذ 5 دقائق Views 107
وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية
وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية
Time منذ 7 دقائق Views 1172
شاهد.. الخطوات القانونية لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق "الواتساب"
شاهد.. الخطوات القانونية لمقاضاة شخص أساء إليك عبر تطبيق "الواتساب"
Time منذ 16 دقيقة Views 1351
"البنوك" تحذر الطلاب من 6 أمور
"البنوك" تحذر الطلاب من 6 أمور
Time منذ 29 دقيقة Views 1455
المريسل يحذر النصر من الأهلي
المريسل يحذر النصر من الأهلي
Time منذ 41 دقيقة Views 1646
قطع التيار الكهربائي على المحال بحي الوزيرية بجدة غداً (فيديو)
قطع التيار الكهربائي على المحال بحي الوزيرية بجدة غداً (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1842
" الأرصاد ": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على 4 مناطق 
" الأرصاد ": سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على 4 مناطق 
Time منذ 49 دقيقة Views 1469
رازفان: أشعر أن الاتحاد سيجعل فريق أخر يفوز بسهولة
رازفان: أشعر أن الاتحاد سيجعل فريق أخر يفوز بسهولة
Time منذ ساعة Views 1932
خلي التصوير ينفعك
خلي التصوير ينفعك
Time منذ ساعة Views 348