وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة التخصصات الصحية بالرياض عن توافر وظيفة إدارية بمسمى مدقق داخلي أول " Senior Internal Auditor " للرجال أو النساء حملة البكالوريوس.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في " المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المستشفيات "أو ما يعادلهم، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه، بالإضافة إلى إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ عن طريق الرابط:هنا ويستمر حتى الخميس 1442/2/21هـ (الموافق 2020/10/8م).