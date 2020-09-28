أبرز الميزات المخفية في واتساب

وكالات (صدى):
يحتوي واتساب على عدة ميزات مخفية يجهلها الكثير من المستخدمين، ومنها الملصقات المتحركة؛ حيث تم طرح الملصقات للتنافس مع التطبيقات الأساسية الشائعة الأخرى، ومع ذلك يرسل العديد من المستخدمين الوسائط في شكل صور ومقاطع فيديو وصور GIF، ولم تستغل الملصقات المتحركة بشكل كافٍ.
ويمكن العثور على الملصقات من خلال النقر على اختصار الرموز التعبيرية ثم النقر على الأيقونة الثالثة في أسفل الشاشة؛ بينما سهّل WhatsApp مؤخرًا إضافة جهة اتصال جديدة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، فيما رمز الـ QR لا ينتهي صلاحيته إلا إذا قمت بإعادة تعيينه أو حذف حسابك على التطبيق؛ لذلك لا تشاركه إلا مع أفراد موثوق بهم.
ومن الممكن أن يقوم شخص ما بإعادة توجيه رمز الاستجابة السريعة الخاص بك إلى أشخاص آخرين، والذين يمكنهم بعد ذلك إضافتك كجهة اتصال، كما يمكن تنسيق الرسائل؛ حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين التنويع في استخدام الخط، على سبيل المثال: لكتابة رسالة بالخط العريض، ضع علامة النجمة قبل النص وبعده، كلمة عليها خط، ضع رمز التلدة ~ قبل النص وبعده.
أما الحروف المتصلة، ضع رمز التسطير أو الأندر سكور [ _ ] قبل وبعد كل كلمة، النص المائل، ضع علامة التسطير قبل وبعد النص text؛ بينما هناك أذونات المجموعة وبتفعيل هذه الخاصية من الإعدادات يمكنك التحكم في الرسائل الجماعية التي تلقاها؛ فضلًا عن مكالمات الفيديو الجماعية، ويوفر واتساب ميزة الوضع الداكن أو المظلم Dark Mode لاستخدام التطبيق في المناطق ذات الإضاءة الخافتة.