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هاشتاج حظر المنتجات التركية بالمملكة يتصدر "تويتر"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1550
هاشتاج حظر المنتجات التركية بالمملكة يتصدر "تويتر"

عادل الحربي (صدى):
تفاعل عدد كبير من نشطاء التواصل الإجتماعي مع هاشتاج حظر المنتجات التركية، والذي تصدر تريند المملكة اليوم، على موقع "تويتر" وذلك بعد أن تواردت أنباء حول نية المملكة حظر المنتجات التركية.

وكان من أبرز التعليقات على الهشتاج تعليق منذر آل الشيخ مبارك : ” خبر يكاد أن يكون كل سعودي يشتاق لسماعه ، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينهم، وقال عبدالهادي الشهري: كلنا مع حظرالمنتجات التركية ، وأنصح كل غيور على وطنه ، عدم السفر إلى تركيا إذا تم رفع حظر السفر.

وقالت مغردة تعليقا على الهشتاج " عقبال حظر المسلسلات والأفلام حقته، فيما تداولت الوسائل الإعلامية التركية، أنباء حول منع المملكة دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرشي
الله يسامحك على إللي صار في ألأهلي أثناء فترة رئاستك تركت سوية سماسرة يلعبون في مكتسبات النادي وأعطيتهم كامل الصلاحية في التعاقد وتسريح لاعبين كانوا من اميز اللاعبين خاصة الشباب منهم وقدمت إستقالتك وتركت النادي يغرق في مشاكل وديون إلى ألأن يعاني منها ... الله يسامحك .
أحمد علي آل مانع
الله يحفظكم ويبارك فيكم والله انكم فوق الراس والعين ونستودع الله فيكم
رحال
ان لله وانا الية راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
ابو مهند العايضي
بإذن الله يزيد الصياح مع الأيام المقبلة لله درك يا راقي حتى وانت تعاني ما سلمت من المثبطين وكارهيك وبإذن الله رغم اوجاعك تنتصر وتبلغ المنى........ زيدو الصياح بصوت أعلى اسمعو الدنيا...
ابو عمار
طيب وبعدين

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