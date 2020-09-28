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فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 13 مستفيداً ممن شملهم العفو

Time منذ ساعة
Views 1459
فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 13 مستفيداً ممن شملهم العفو

بريدة (صدى):
أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام ، الذين تنطبق عليهم شروط العفو ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ .

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، أن إطلاق سراح 13 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، جاء بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة .

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أحدث التعليقات

احمد
الله يعينك منت لاقي شغله😂😂😂
GsT👻
الله يسعدها ويوفقها إنسانه طيبه ومحترمه وتستاهل كل الخير وحسبي الله ونعم الوكيل على كل حاسد يحسدها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
الداهيه
على طاري امريكا... هل تعلم سبب تسميه نهر المسيزبي بهذا الاسم...؟ هذي تسميه عربيه اطلقها الشيخ طنف عندما هاجر لامريكا قبل ميت عام.. الي يعرف القصه يقولها.. او اذا تبون قلتها
كوكو لولو 22
وش رايكم نجلس ببيوتنا للابد وشرايكم مانتنفس الا باذن وش رايكم مانجامع زوجاتنا الا باذنكم طال عمرك

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