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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 41.03 نقطة ليقفل عند مستوى 8334.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 672 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 572 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, أمانة للتأمين, الأهلية, العالمية, ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, الباحة, لازوردي, العمران, والجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.44% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، كيمانول, بترو رابغ, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات تهامة, دار الأركان, الأسماك, كيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 740.37 نقطة ليقفل عند مستوى 13569.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1429 صفقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرشي
الله يسامحك على إللي صار في ألأهلي أثناء فترة رئاستك تركت سوية سماسرة يلعبون في مكتسبات النادي وأعطيتهم كامل الصلاحية في التعاقد وتسريح لاعبين كانوا من اميز اللاعبين خاصة الشباب منهم وقدمت إستقالتك وتركت النادي يغرق في مشاكل وديون إلى ألأن يعاني منها ... الله يسامحك .
أحمد علي آل مانع
الله يحفظكم ويبارك فيكم والله انكم فوق الراس والعين ونستودع الله فيكم
رحال
ان لله وانا الية راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
ابو مهند العايضي
بإذن الله يزيد الصياح مع الأيام المقبلة لله درك يا راقي حتى وانت تعاني ما سلمت من المثبطين وكارهيك وبإذن الله رغم اوجاعك تنتصر وتبلغ المنى........ زيدو الصياح بصوت أعلى اسمعو الدنيا...
ابو عمار
طيب وبعدين

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