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وزير الصحة يتسلم البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم (S20)

Time منذ 10 دقائق
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وزير الصحة يتسلم البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم (S20)

الرياض (صدى):
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تسلم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم (S20)، من رئيس مجموعة العلوم رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، وذلك في ختام القمة الافتراضية للمجموعة، التي استضافتها المملكة في دورتها الخامسة عشرة، وشارك فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية للعلوم وعدد من المنظمات العلمية من دول مجموعة العشرين.

وتبنت مجموعة العلوم عنوان القمة لهذا العام ليكون "استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة"، وتمحورت أعمال هذه القمة على ثلاثة مجالات حيوية هي الصحة المستقبلية والاقتصاد الدائري والثورة الرقمية.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز استبصار المستقبل المبني على أسس وبيانات علمية ودوره المهم في مساعدة صناع القرار على تبني حلول فعالة تسهم في تقليص الآثار السلبية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة، التي قد تنطوي على تأثيرات سلبية بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، مثل تلك التي يشهدها العالم حالياً مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم في دول مجموعة العشرين عشر توصيات سيتم رفعها الى رؤساء دول مجموعة العشرين شارك في صياغتها ما يزيد عن 180 عالم وهي:

أولا: الارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية نحو إطار تعاوني دولي لرصد الأمراض الناشئة والاستجابة السريعة حيالها والتعامل مع الجائحات المستقبلية.

ثانيا: توطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل متزامن مع تحسين التقنية والتكلفة وإمكانية الوصول للعلاجات.

ثالثا: تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الديموغرافية.

رابعا: تطوير منهج متكامل وفعال لنظم استخراج الموارد الطبيعية وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها وإعادة تدويرها.

خامسا: توطيد نظم التدوير للمواد والطاقة من خلال تطبيق ثلاثية: التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير، بالإضافة إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة التي تستهدف صافياً صفرياً للانبعاثات الكربونية.

سادسا: سد الفجوة الرقمية لضمان حصول جميع سكان هذا الكوكب على التقنيات الرقمية والإنترنت والقدرة على استخدامها، مع ضمان الخصوصية والمرونة وأمن الشبكات والأجهزة الرقمية.

سابعا: تحسين استدامة البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك أجهزة المستخدم النهائي، وتحسين فرص مساهمة تقنيات المدن الذكية في خلق بيئة أنظف.

ثامنا: اعتماد نهج متعدد التخصصات لتخطيط مجتمع المستقبل بشكل يتمحور حول الإنسان وتمكينه رقميًا، بحيث تكون البنية التحتية الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والتعليمي والسياسي والتجاري والثقافي بأكمله.

تاسعا: دعم أبحاث استبصار المستقبل التي ترتكز على علم محكم ومنهجية قابلة للتكرار والمشاركة المفتوحة للأبحاث والبيانات، بحيث تشمل التطورات الحديثة في تحليل النظم المركبة وعلوم الترابط.

عاشراً: إنشاء منصة يتم من خلالها تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة في أبحاث وأنشطة استبصار المستقبل.

وأوضح رئيس مجموعة العلوم الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن المجتمعين في هذه القمة يرون أن تبني هذه التوصيات يتطلب من اقتصادات العالم القيادية التي تمثلها دول مجموعة العشرين امتلاك القدرة على استبصار المستقبل للتخفيف من الآثار السلبية على النظم الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة.

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أحدث التعليقات

القرشي
ماوراها إلا ألأثيوبيين إللي دخلوا الوطن بطرق غير شرعية ويتخذون من ألأودية والجبال ملاجيء آمنة لهم حتى لا يقعوا في أيدي ألأهالي أو رجال ألأمن مهنتهم هي صناعة الخمور وبيع المخدرات بشتى انواعها وتهريبها من اليمن لداخل الوطن وبيع السلاح والدعارة ... جنس قذر جدآ .
abdul
يعني الخبر كأنه تمهيد لفتح المجال الجوي لدول الحصار الخليجي امام الرحلات المتجهة من والي الدوحة ، خاصة بعد مرور أسبوع علي الرحلة المباشرة لامين دول مجلس التعاون الخليجي من الرياض الي الدوحة ، ودعوة الترام لتوحيد مواقف دول الخليج .
حمد
الحقيقه مع احترامي لك هذه البطوله اسوى وأسهل بطوله اذا لم يحصل الاهلي أو النصر على كاسها وهو في متناول ايديهم. اغسل ايدك بعدها وغنو ياليل مطولك.
بوري روسي
يرحم والديكم
حمد
اعتقد ان وقت تأسيس الانديه ما كان الا السوادنه لديهم خبره في مجال كرة القدم.

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