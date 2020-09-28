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هواوي تتخطى الأزمات بـ Mate 40 وMate 40 Pro

Time منذ 37 دقيقة
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هواوي تتخطى الأزمات بـ Mate 40 وMate 40 Pro

وكالات (صدى):
أوشكت شركة Huawei الصينية للهواتف المحمولة، على إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف المحمولة، بإطلاق هاتفها الجديد Mate 40 وMate 40 Pro.

وكشفت تقارير تقنية، أن الإصدارين يأتين بتصميم غير تقليدي للكاميرا، معتمدين بذلك على التسريبات التي نشرها موقع "gsmarena" التقني، الذي رصد هاتف Mate 40 Pro في يد أحد الموظفين الذي كان يقوم باختباره في مترو الأنفاق.

وأفادت التسريبات السابقة، بأن سلسلة "Mate 40" ستأتي بكاميرا خلفية دائرية في الجهة الخلفية من الهاتف على غرار سلسلة Mate، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن إطلاق سلسلة Mate 40 في أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن شركة Huawei حصلت على براءة اختراع من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتصميم هاتف ذكي بعدسات كاميرا قابلة للإزالة أو متصلة.

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أحدث التعليقات

القرشي
ماوراها إلا ألأثيوبيين إللي دخلوا الوطن بطرق غير شرعية ويتخذون من ألأودية والجبال ملاجيء آمنة لهم حتى لا يقعوا في أيدي ألأهالي أو رجال ألأمن مهنتهم هي صناعة الخمور وبيع المخدرات بشتى انواعها وتهريبها من اليمن لداخل الوطن وبيع السلاح والدعارة ... جنس قذر جدآ .
abdul
يعني الخبر كأنه تمهيد لفتح المجال الجوي لدول الحصار الخليجي امام الرحلات المتجهة من والي الدوحة ، خاصة بعد مرور أسبوع علي الرحلة المباشرة لامين دول مجلس التعاون الخليجي من الرياض الي الدوحة ، ودعوة الترام لتوحيد مواقف دول الخليج .
حمد
الحقيقه مع احترامي لك هذه البطوله اسوى وأسهل بطوله اذا لم يحصل الاهلي أو النصر على كاسها وهو في متناول ايديهم. اغسل ايدك بعدها وغنو ياليل مطولك.
بوري روسي
يرحم والديكم
حمد
اعتقد ان وقت تأسيس الانديه ما كان الا السوادنه لديهم خبره في مجال كرة القدم.

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