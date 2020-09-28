هواوي تتخطى الأزمات بـ Mate 40 وMate 40 Pro

وكالات (صدى):
أوشكت شركة Huawei الصينية للهواتف المحمولة، على إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف المحمولة، بإطلاق هاتفها الجديد Mate 40 وMate 40 Pro.
وكشفت تقارير تقنية، أن الإصدارين يأتين بتصميم غير تقليدي للكاميرا، معتمدين بذلك على التسريبات التي نشرها موقع "gsmarena" التقني، الذي رصد هاتف Mate 40 Pro في يد أحد الموظفين الذي كان يقوم باختباره في مترو الأنفاق.
وأفادت التسريبات السابقة، بأن سلسلة "Mate 40" ستأتي بكاميرا خلفية دائرية في الجهة الخلفية من الهاتف على غرار سلسلة Mate، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن إطلاق سلسلة Mate 40 في أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن شركة Huawei حصلت على براءة اختراع من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتصميم هاتف ذكي بعدسات كاميرا قابلة للإزالة أو متصلة.