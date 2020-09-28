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بالفيديو.. طبيب أمريكي مشهور يحكي سبب انتقاله للعيش في المملكة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1449
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بالفيديو.. طبيب أمريكي مشهور يحكي سبب انتقاله للعيش في المملكة

المدينة المنورة (صدى):
أوضح عبدالله براون، طبيب أمريكي مشهور يعيش حالياً في المدينة المنورة، السبب الذى دفعه للانتقال إلى المملكة.

وذكر أن زوجين مسلمين كانا لديهما ابنة وحيدة، وكانا يعيشان حياة فارهة ، وناجحين في أعمالهما في أمريكا، إلا أن حياتهما تغيرت عندما بلغت ابنتهما سن 18 عاما.

وأضاف أن الأبنة تركت الإسلام، ومارست الزنا مع صديق لها في شقة بعيدة عن أسرتها، مضيفا أن ذلك تسبب في حزن أمها، وظلت تبكي من أجل استعادة ابنتها.

وأكد أن تلك الواقعة أثرت فيه، وقرر هو وزوجته الانتقال مع طفلتهما الصغيرة إلى المملكة، لكون أن الحياة بها أفضل مما سيكسبونه مادياً في حال بقائهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيراسها حب ماطحن ..
اهلاوي ٠٠
يارئيس المركز الاعلامي بنادي الاهلي وينكم عن المعلقين مايرددون الا كلمة " اهلي جدة " وكأنه فريق غير سعودي لهدرجة الفريق الاعلامي في النادي ضعيف وخائف ماتقدرون تدافعون عن ناديكم
كان زمان
فية أحد حرك السيارة .... وليس قائد السيارة ...
ع. س. ع
والله ما عندك دوري أبطال آسيا ووالله تبطي تحققة اتحداك
كان زمان
إلى جهنم وبئس المصير ...

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