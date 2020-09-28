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المملكة تحث أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار
منذ ساعة
1468
الرياض (صدى):
تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.
وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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أحدث التعليقات
القرشي
ماوراها إلا ألأثيوبيين إللي دخلوا الوطن بطرق غير شرعية ويتخذون من ألأودية والجبال ملاجيء آمنة لهم حتى لا يقعوا في أيدي ألأهالي أو رجال ألأمن مهنتهم هي صناعة الخمور وبيع المخدرات بشتى انواعها وتهريبها من اليمن لداخل الوطن وبيع السلاح والدعارة ... جنس قذر جدآ .
abdul
يعني الخبر كأنه تمهيد لفتح المجال الجوي لدول الحصار الخليجي امام الرحلات المتجهة من والي الدوحة ، خاصة بعد مرور أسبوع علي الرحلة المباشرة لامين دول مجلس التعاون الخليجي من الرياض الي الدوحة ، ودعوة الترام لتوحيد مواقف دول الخليج .
حمد
الحقيقه مع احترامي لك هذه البطوله اسوى وأسهل بطوله اذا لم يحصل الاهلي أو النصر على كاسها وهو في متناول ايديهم. اغسل ايدك بعدها وغنو ياليل مطولك.
بوري روسي
يرحم والديكم
حمد
اعتقد ان وقت تأسيس الانديه ما كان الا السوادنه لديهم خبره في مجال كرة القدم.
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