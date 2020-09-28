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"التجارة": 3 شروط لطلب تصريح استثناء السفر للخارج لمن لديهم صفة وظيفية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1342
"التجارة": 3 شروط لطلب تصريح استثناء السفر للخارج لمن لديهم صفة وظيفية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، والإستثمار شروط وآليات طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة، والتي حددتها الوزارة في 3 شروط.

وقالت الوزارة بأن أول شروط طلب تصريح إستثناء السفر للخارج، إثبات صفته الوظيفية، في المنشأة التجارية خارج المملكة، من خلال خطاب من المنشأة مصدق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة المنشأة، فيه "إسم الشخص طالب التصريح وصفته ومسماه الوظيفي، مكان العمل، وبداية تاريخ العمل مع المنشأة وإسم الدولة وسبب طلب السفر، وبيان عدم إمكانية العمل عن بعد" مرفق بالخطاب صورة من عقد العمل أو قرار التعيين وتعهد بعدم السفر لدولة أخرى وتعهد بصحة البيانات.

وتابعت الوزارة شروط طلب تصريح استثناء السفر، في حال كان مقيم في دولة المنشأة فيجب تقديمه وثيقة تملك او عقد إيجارساري المفعول، بطاقة إقامة أو ما في حكمها في دولة المنشأة، والشرط الثالث في حال إصطحاب مقدم الطلب لعائلته من الدرجة الأولى يقدم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيراسها حب ماطحن ..
كان زمان
فية أحد حرك السيارة .... وليس قائد السيارة ...
ع. س. ع
والله ما عندك دوري أبطال آسيا ووالله تبطي تحققة اتحداك
كان زمان
إلى جهنم وبئس المصير ...
ع. س. ع
والله ثم والله ما يحققها وتشوف

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