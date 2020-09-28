إجبار فريق على اللعب رغم إصابة 19 لاعبًا بكورونا

وكالات (صدى):
قررت محكمة برازيلية، بإجبار نادي فلامنغو على خوض المباراة ضد مستضيفه بالميراس؛ برغم إصابة 19 لاعبًا من الفريق بكوفيد-19؛ حيث استأنف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحكم الخاص بإيقاف المباراة؛ بحجة أن تفشي الفيروس في النادي كان "حادثة منعزلة لا يمكن نسبتها للدوري البرازيلي لكرة القدم".
وأصدر قاضي العمل الفيدرالي فييرا دي ميلو فيليو، حكمًا بأن محكمة ريو دي جانيرو؛ حيث مقر فلامنغو حامل لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، "تجاوزت حدود اختصاصها"؛ لأن المباراة مقررة في ساو باولو حيث مقر بالميراس.
َوألغي الحُكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، ليجد فلامنغو، الذي يحتل المركز السادس في البطولة البرازيلية، نفسه مضطرًا لخوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عامًا؛ لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1- 1.