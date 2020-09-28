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"الشورى" يوجه الشؤون البلدية بتوطين الوظائف في بندي الأجور والتشغيل والصيانة

Time منذ ساعة
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"الشورى" يوجه الشؤون البلدية بتوطين الوظائف في بندي الأجور والتشغيل والصيانة

الرياض (صدى):
وجه مجلس الشورى خلال جلسته المنعقده اليوم الإثنين وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية.

كما وجه الوزارة بإعادة تقييم الوظائف الشاغرة وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

ووجه "الشورى " الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1 /9 / 1431هـ، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.

وطالب " الشورى " تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن العامة لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات ، وتطوير وتحسين مداخل المدن .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيراسها حب ماطحن ..
كان زمان
فية أحد حرك السيارة .... وليس قائد السيارة ...
ع. س. ع
والله ما عندك دوري أبطال آسيا ووالله تبطي تحققة اتحداك
كان زمان
إلى جهنم وبئس المصير ...
ع. س. ع
والله ثم والله ما يحققها وتشوف

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