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رد صادم من «السهلاوي» على مغردة وصفته بـ «الرخو»

Time منذ ساعة
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رد صادم من «السهلاوي» على مغردة وصفته بـ «الرخو»

نواف السالم (صدى):
اندلعت موجة غضب ضد مهاجم نادي التعاون، محمد السهلاوي ، بعدما رد بشكل اعتبره المتابعين صادم وغير لائق، على إحدى الفتيات، التي انتقدته عبر موقع التدوين الصغير تويتر.

وكان السهلاوي، قد صرح عقب مباراة فريقه أمس أمام النصر في منافسات دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل، ليودع التعاون المسابقة الآسيوية، قائلًا: " مبروك لحكم المباراة فقط، والهدف فيه مخالفة قبل تسجيله".

وأضاف اللاعب: " غياب تقنية الـ – VAR ا أثر على النتيجة، والنصر قادر على التأهل، لكن جهدنا أضاعه الحكم" ، وهو ما أشغل غضب جماهير النصر، خاصةً وأن "السهلاوي" كان أحد أبرز نجوم الفريق حتى وقت قريب.

وعلقت مغردة: " الرخو (يبغى الـ var) .. لا يكون حاسس أنك انظلمت .. شكرا لـ سعود السويلم "؛ ليرد لاعب التعاون بشكل صادم: " واضح تحبين العنف أكثر " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيراسها حب ماطحن ..
كان زمان
فية أحد حرك السيارة .... وليس قائد السيارة ...
ع. س. ع
والله ما عندك دوري أبطال آسيا ووالله تبطي تحققة اتحداك
كان زمان
إلى جهنم وبئس المصير ...
ع. س. ع
والله ثم والله ما يحققها وتشوف

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