وظائف شاغرة في الشركة الوطنية لحلول الأعمال بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لحلول الأعمال (حلول الأولى) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مُمثل مركز الاتصال).
واشترطت الشركة: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، اللباقة وحسن التعامل مع العملاء، المرونة والحماس للعمل؛ فضلًا عن مهارات إدارة الوقت، بينما التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأوضحت الشركة، أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .