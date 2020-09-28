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وظائف شاغرة في الشركة الوطنية لحلول الأعمال بالرياض

Time منذ 29 دقيقة
Views 1187
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية لحلول الأعمال بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لحلول الأعمال (حلول الأولى) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مُمثل مركز الاتصال).

واشترطت الشركة: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، اللباقة وحسن التعامل مع العملاء، المرونة والحماس للعمل؛ فضلًا عن مهارات إدارة الوقت، بينما التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأوضحت الشركة، أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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