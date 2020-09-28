إنطلاق أولى مشاريع تصنيع الصواريخ بالمملكة

الرياض (صدى):
تشهد الصناعة الوطنية في المملكة تحول تاريخي في النصف الثاني من 2021 مع إنطلاق أولى المشاريع السعودية لصناعة رؤوس الصواريخ والمدرعات والسيارات الفارهة وغيرها من الصناعات الإستراتيجية الرائدة .
جاء ذلك بعد توقيع إحدى الشركات المحلية مع شركة (Advanced CNG Technologies, Inc) من أكبر الشركات الأمريكية عالمياً لنقل الخبرات في تكنولوجيا مكونات الصواريخ والدبابات القتالية والمدرعات والسيارات الفارهة وغيرها وتدريب الشباب السعودي عليها .
وأكد مدير الشركة عبد الرحمن التمبكتي أن العمل جاري على استخراج التراخيص والإستفادة من التمويلات الحكومية أو المحلية أو العالمية لتدشين المشروع في موعده بالرياض وقد يكون موقع الإفتتاح بجدة ، وفقاً لـ " عكاظ " .