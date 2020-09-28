مدرب النصر يعلق على مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، اليوم الاثنين، أن مواجهة الأهلي بعد غد الأربعاء في ملعب جاسم بن حمد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستكون صعبة، خاصة أن الفريقان قويان.
وقال مدرب النصر، أن الأهلي خصم صعب جدا، ونعرفه من الدوري السعودي، فالمباراة ستكون أشبه بلقاء نهائي، ولكن النصر جاهز للمواجهة بشكل جيد، لافتًا إلى أن النصر سيخوض المباراة بحماس وبنفس الطريقة التي لعب بها الفريق في اللقاء الأخيرة، وسيتم دراسة الأهلي بشكل أفضل قبل مواجهته بعد غد.
وأوضح المدرب البرتغالي، أن مواجهة الأهلي في آسيا، تختلف عن الدوري، خاصة أنها عباراة عن مباراة واحدة فقط، ولذلك يجب أن يلعب الفريق بحماس ومسئولية.