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مدني ميسان بالطائف ينهي عمليات تتبع بقايا حريق جبل عُمد

Time منذ ساعة
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مدني ميسان بالطائف ينهي عمليات تتبع بقايا حريق جبل عُمد

الطائف (صدى):
أعلن مدني ميسان، بالطائف إنهاء عمليات تتبع بقايا حادث حريق بجبل عُمد، مع استمرار عمليات مراقبة الموقع.

ويذكر أن الدفاع المدني استنفر قواته لتتبع بقايا حادث حريق الجبل، وذلك بعد إندلاعه خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المختصة

والجدير بالذكر بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق ، الذي إندلع سابقا في وقت قصير بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فيراسها حب ماطحن ..
كان زمان
فية أحد حرك السيارة .... وليس قائد السيارة ...
ع. س. ع
والله ما عندك دوري أبطال آسيا ووالله تبطي تحققة اتحداك
كان زمان
إلى جهنم وبئس المصير ...
ع. س. ع
والله ثم والله ما يحققها وتشوف

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