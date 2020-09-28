بالفيديو.. بطل اليوم الوطني: ما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخد منهن اثنين وهم خدوا يدي

نجران (صدى):
وكأنه يؤكد على فدائه للوطن بمناسبة اليوم الوطني التسعين ، حين أُصيب في الحد الجنوبي ليمنع وصول بعض العناصر الحوثية ، إنه بطل الحرس الوطني بنجران " صالح بن حمد آل رشيد اليامي " .
وأثناء زيارة القيادات العسكرية للبطل المصاب في المستشفى ، وجه حديثه بكل بسالة وإخلاص قائلاً " حنا أهلها .. وكلنا فداء الوطن " .
وأضاف " اليامي " : كلنا تحت أمر سيدي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..وحتى أهلها نحمي ترابها .. وما نزلت من الجبل إلا وأنا ماخد منهن اثنين وهم خدوا يدي .. وكلنا فداء الوطن .