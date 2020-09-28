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بالفيديو.. مواطنات يقتحمن عالم تقييم الحوادث وتوصيل السيارات

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطنات يقتحمن عالم تقييم الحوادث وتوصيل السيارات

الرياض (صدى):
اقتحمت مجموعة من المواطنات بعض المهن الجديدة مثل امتلاك المكاتب العقارية والعمل بخدمة شركات توصيل السيارات وتقييم الحـوادث.

وأوضحت استشارية تحديد المسؤولية في إحدى شركات التأمين، أنها تذهب لموقع الحـادث وتتحقق من الأطراف ومن ثم تُحدد النسب وتُكمل بقية الإجراءات بعد ذلك، فيما أشارت أخرى إلى إنها التحقت بالعمل في خدمة شركات توصيل السيارات منذ فترة، والجميع يركب معها رغم صدمتهم في البداية.

وفي السياق نفسه، قالت مواطنة أنها قررت إنشاء مكتب عقاري، حيث تعلمت تلك المهنة في الصغر من والدها، واتجهت مؤخراً لممارسة العمل الذي تفضله على أرض الواقع، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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