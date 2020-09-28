النصر يواجه الأهلي في ربع نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن مواجهة الأهلي لفريق النصر، في ثاني لقاء يجمع فريفين سعوديين خلال منافسات البطولة القارية التي تقام حالياً بنظام التجمع.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي و النصر ضمن دور الثمانية يوم الأربعاء القادم ٣٠ سبتمبر بتوقيت 4:40 مساءً على ملعب استاد جاسم بن حمد بالدوحة.
وسيلاقي بيرسبوليس الإيراني الذي أقصى السد القطري نظيره بختاكور الأوزبكي الذي أطاح باستقلال طهران من ربع النهائي، فيما تأهل أهلي جدة إلى هذا الدور عقب تجاوزه شباب أهلي دبي بركلات الترجيح، وفاز النصر على مواطنه التعاون بهدف دون.