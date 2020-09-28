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النصر يواجه الأهلي في ربع نهائي أبطال آسيا

Time منذ ساعة
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النصر يواجه الأهلي في ربع نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن مواجهة الأهلي لفريق النصر، في ثاني لقاء يجمع فريفين سعوديين خلال منافسات البطولة القارية التي تقام حالياً بنظام التجمع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي و النصر ضمن دور الثمانية يوم الأربعاء القادم ٣٠ سبتمبر بتوقيت 4:40 مساءً على ملعب استاد جاسم بن حمد بالدوحة.

وسيلاقي بيرسبوليس الإيراني الذي أقصى السد القطري نظيره بختاكور الأوزبكي الذي أطاح باستقلال طهران من ربع النهائي، فيما تأهل أهلي جدة إلى هذا الدور عقب تجاوزه شباب أهلي دبي بركلات الترجيح، وفاز النصر على مواطنه التعاون بهدف دون.

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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