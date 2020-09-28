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العامة للحبوب تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

Time منذ ساعتين
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العامة للحبوب تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ وذلك بميناء جدة الإسلامي وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الشحنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي ، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة, الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية, مشيراً إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.

وأضاف معالي المهندس الفارس أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها مختلف المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافةً إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة بدءاً من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً .

يذكر أن تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة -أيدها الله - على استمرار مسيرة التنمية والتطوير وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن, ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة تمهيدًا لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين بالخارج وفقًا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح.

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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