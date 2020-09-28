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دونالد ترامب: سنحقق نصر كبير في الإنتخابات وأحذر من التصويت الإلكتروني والتزوير

Time منذ ساعة
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دونالد ترامب: سنحقق نصر كبير في الإنتخابات وأحذر من التصويت الإلكتروني والتزوير

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأننا نعتقد بتحقيق نصر كبير وإنتقال ودي للسلطة في الإنتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، مؤكدا على ثقته بالفوز.

وأوضح ترامب بأنه يعتقد بأنه سيحقق انتصارًا كبيرًا. ولن يكون هناك انتقال؛ مرجفا بأنه لا يستطيع أن يتخيل تسميته انتقالًا في حال فوزه، وعندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا.. بالطبع سيكون.

وكان الرئيس الأمريكي، قال في وقت سابق، بأن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط، حيث وجه ، مؤخرًا انتقادًا لطريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة؛ بسبب الوباء، معربا عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع، لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

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أحدث التعليقات

وافي
تناقض عجيب تمنع الزراعة في بلدك تروح تزرع برا شي غريب ؟
انور المالكي
ياميرة.. هذولا ماهم مشاهير يسوون زوبع او اي فيديو عشان الشهرةويكون لهم متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. .. ابن آدم ضعيف ..
وافي
هذا مجلس الهوراء لافائدة منه بل شرة اكثرمن خيرة
ابو عمار
طيب

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