دونالد ترامب: سنحقق نصر كبير في الإنتخابات وأحذر من التصويت الإلكتروني والتزوير

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأننا نعتقد بتحقيق نصر كبير وإنتقال ودي للسلطة في الإنتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، مؤكدا على ثقته بالفوز.
وأوضح ترامب بأنه يعتقد بأنه سيحقق انتصارًا كبيرًا. ولن يكون هناك انتقال؛ مرجفا بأنه لا يستطيع أن يتخيل تسميته انتقالًا في حال فوزه، وعندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا.. بالطبع سيكون.
وكان الرئيس الأمريكي، قال في وقت سابق، بأن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط، حيث وجه ، مؤخرًا انتقادًا لطريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة؛ بسبب الوباء، معربا عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع، لافتًا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.